Lebensmittel für Adventessen 2021!

Wie die vielen Jahre zuvor wurden auch heuer einige Kunst-Aktionen und Aufrufe gemacht, um Lebensmittel zu realisieren, damit für Bedürftige, die kein Dach über dem Kopf haben, ca. 400 Adventessen gekocht werden können. Obwohl es heuer noch schwieriger war als im Vorjahr (wegen Corona, bedurfte es großer Anstrengung) so kam doch eine Menge Lebensmittel zusammen.

Ein ganz großes Dankeschön an alle die hier auch mitgemacht haben die vielen Lebensmittel kamen durch div. Kunst-Hilft-Aktionen, Ausstellungen, Vereinsspende, Kunstwerkstätte, Neujahrsaktion, Benefiz Aktion, Naturalspenden, privat Spenden sowie eines Zukaufes zusammen.

Auch beim Suppenbus wo sich Bedürftige ihr Abendessen immer holen konnte einiges den Betroffen gegeben werden.

Hiermit wünsche ich all jenen die sich hier beteiligt haben in welcher Form auch immer

ein coronafreies gutes Neues Jahr 2022.

Ihr Robin

Liebe Grüße

ROBIN HOOD´S ARCHE

VON DENEN DIE ES HABEN AN DIE ARMEN

Hilfe mit Kulturkunst, 21-KUNSTHAUS-23, Kleinhausgasse21 / Strebersdorf