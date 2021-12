Eine Gruppe von Stockerauern hat sich wieder viel Mühe gemacht, den Weihnachtswunderweg für Familien interessant zu gestalten. Ausgerüstet mit Laternen, machten sich Kinder und Erwachsene auf den Weg. Richtig gelöste Aufgaben ergaben das Lösungswort. Damit konnte am Ziel ein Weihnachtsgeschenk eingelöst werden.

Im Bild: Helmut Hürner, Hanna Keller, Rudi Schott und Kartin Schindler, ein Teil des Vorbereitungs und Mitarbeiterteams. Sie waren begeistert, soviele fröhliche und strahlende Gesichter zu sehen. Viele Familien haben eine Laterne zum basteln mit nach Hause genommen. Wenn das Licht immer wieder an das Weihnachtswunder erinnert, kann es nachhaltig etwas bewirken.

Jesus sagt: "Ich bin das Licht in der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis leben, sondern wird das Licht des Lebens haben."

Johannesevangelium Kapitel 8,12