STOCKSPORT:

Das Weinviertel-Derby in der 3. Runde des NÖEV-CUP 2020

USC Sierndorf gegen 1. SUSSV Drösing 03

findet am Sonntag, 30.8.2020 - 10:0 Uhr auf der Stocksportanlage Sierndorf statt.

Egal, wer diese Begegnung gewinnt, diese Mannschaft wird das Weinviertel in der 4. Runde des NÖEV-CUP 2020 vertreten.