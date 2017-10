Tolle Ausstellung-Tag d.offenenAteliers in KL.Engersdorf!

19.10.2017, 06:14 Uhr

Eine wunderbare Vorstellung,mit viel Applaus zur Eröffnung, gaben das Duo PROFUNDKONTRA mit Martina Engel (Violine) und Emmerich Haimer auf seiner Kontragitarre. Am Sonntag den 15.Okt.brachten die Schlagwerktruppe der Musikschule Korneuburg unter Peter Vasicek das Publikum so richtig in Schwung.Dank vieler Sponsoren,wie Raiffeisenbank Korneuburg,Sparkasse BisambergMercedes Wiesenthal und der Winzer aus Kl.Engersdorf und Bisamberg ist das schon zur Tradition gewordene , bestens organisierte Buffet unserer Friedl Blumauer , unter Mithilfe der Künstler.Wir freuen uns auf " Die Tage der offenen Ateliers in NÖ 2018 "