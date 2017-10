Betrüger festgenommen

05.10.2017, 19:04 Uhr

Korneuburger Polizei schnappt Geldwechsel-Betrüger.

LANGENZERSDORF / LEOBENDORF / STADT KORNEUBURG. Die Bezirksleitstelle Korneuburg wurde gestern, 4. Oktober, über einen versuchten Geldwechselbetrug in einem Parfümeriefachmarkt in Leobendorf informiert. Kurz darauf nahmen Polizisten der Polizeiinspektion Korneuburg die verdächtigen Personen im Zuge der Fahndung in Korneuburg wahr. Das Auto mit tschechischem Kennzeichen wurde angehalten und die Insassen, vier rumänische Staatsbüger (22 bis 28 Jahre), vorläufig festgenommen.Alle Vier, zwei Frauen und zwei Männer, gestanden, im Leobendorfer Geschäft und davor in einem weiteren Geschäft in Langenzersdorf während des Bezahlens die Kassiererin in ein Gespräch verwickelt zu haben, um diese abzulenken. In beiden Fällen blieb es jedoch beim Versuch, Geld zu ergaunern, weil die Angestellten den Betrug bemerkten.Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden die vier Rumänen in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Tipps der Polizei

Am Wichtigsten ist es, sich während des Wechselvorganges nicht ablenken zu lassen.

Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn scheinbar unbeteiligte Kunden versuchen, den Wechselvorgang zu unterbrechen.

Bei außergewöhnlichen Kassengeschäften oder Stresssituationen kann es hilfreich sein, einen Kollegen (sofern vorhanden) zur Unterstützung zu bitten.

Gewechseltes Geld soll sofort und selbst nachgezählt werden.

Die regelmäßige Aufklärung/Schulung des Verkaufspersonals kann davor bewahren, Opfer von Betrugshandlungen zu werden