Kellergassenfest in Enzersfeld

Am 20. Mai laden die Enzersfelder Winzer wieder ein

ENZERSFELD. Am Samstag, den 20. Mai 2017, ist es wieder so weit. Da laden die Winzer zum Enzersfelder Kellergassenfest ein. Um 14 Uhr eröffnet Weinbauverein-Obmann Johannes Schiel am Pappelspitz das Kellergassenfest. Auch NÖ Weinprinzessin Melanie gibt sich die Ehre. Über 100 Enzersfelder Weine können in den 13 Winzerkellern verkostet werden.

Bereits ab 13 Uhr gibt es stündlich gratis Zubringerbusse von Stammersdorf (Linie 31 Endstation) und dem Korneuburger Bahnhof und wieder retour.

Einer gemütlichen Wanderung durch die idyllischen Kellergassen samt einem Glaserl Wein steht also nichts mehr im Wege.