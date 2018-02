Lebensrettender Ersthelfer wird gesucht!

16.02.2018, 18:11 Uhr

In der Bisamberger Hagenbrunner Straße musste Erste Hilfe geleistet werden – weil man sich bedanken will, wird der Ersthelfer gesucht!

BEZIRK KORNEUBURG | BISAMBERG. Es war am 5. Februar, gegen 17:40 Uhr, als Romana G. mit ihrem Auto die Hagenbrunner Straße in Bisamberg entlang fuhr. Am Gehsteigrand bemerkte die 17-Jährige einen älteren Herrn, neben ihm nur ein Hund an der Leine. Der Mann lag auf dem Boden, blutete am Kopf und schien Herzprobleme zu haben. Romana hatte zu diesem Zeitpunkt erst seit fünf Tagen ihren Führerschein und – zum Glück – erst kürzlich den Erste Hilfe Kurs besucht. Sofort verständigte sie die Rettung.

Anweisungen über das Handy

Helfer gesucht!

Über das Telefon gab ein Rettungs-Mitarbeiter Romana Anweisungen. Glücklicherweise hielt, noch während des Telefonats, ein Mann mit seinem Auto an. Er eilte Romana zur Hilfe und übernahm sofort die Herzdruckmassage.Sieben Minuten später traf der Notarzt samt Rettung ein. Auch der Rettungshubschrauber wurde gerufen, der den in Not Geratenen vom Bisamberger Fußballplatz aus abholte.Es war wohl der Schock über das gerade Erlebte, dass sich alle Beteiligten, ohne zuvor Kontakte auszutauschen, schnell verabschiedeten. Zwar sind Romana und die Gattin des Verunfallten in Kontakt, wer jedoch der andere Helfer war, der bei der Reanimation so tatkräftig mitgeholfen hat, ist unbekannt.Nun starten die Beiden einen Aufruf, wollen den Helfer unbedingt finden, um sich bei ihm bedanken zu können. Wer sich also selbst in der Geschichte erkennt, Herrn R. in seiner Not geholfen hat, der soll sich bitte bei den Bezirksblättern Korneuburg melden (0664 80 666 5649)!