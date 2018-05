Poly Erfolgsgeschichte: "Jeder kann werden, was er will!"

02.05.2018, 11:36 Uhr

Carina Emerich-Herzog: "Das Poly hat mich auf’s Leben vorbereitet!"

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. "Ich war keine angenehme Schülerin", lacht Carina Emerich-Herzog. Als sie in der 4. Klasse Hauptschule ihr kreatives und handwerkliches Geschick entdeckte, schnupperte sie bei einem Zahntechniker. "Das hat mich sofort begeistert." Handelsschule oder HAK kamen nicht in Frage, auf Anraten der Mama ging es ins Poly. "Und das war einfach toll. An dieses eine Jahr habe ich so gute Erinnerungen. Das hat mich wirklich für’s Leben vorbereitet."Während der Poly-Zeit schnupperte Carina Emerich-Herzog erneut bei einem Zahntechniker, der Berufswunsch blieb. Beim Innungsmeister in Wien absolvierte die zielstrebige junge Frau die vierjährige Lehre. Vor allem die Bereich Kieferorthopädie und Prothetik hatten es ihr angetan. Nach der Lehre zwei Jahre Arbeit, dann kam Sohn Raffael auf die Welt – Babypause.Danach ging es rasant weiter: 2011 absolvierte Emerich-Herzog die Gewerbeprüfung, 2012 sogar den Zahntechniker-Meister. Und weil das immer noch nicht genug war, trat sie 2013 zur Studienberechtigungsprüfung an. Nach dem Studienbeginn – Zahnmedizin – ging es erst mal für sechs Monate auf Weltreise, 2014 kam der zweite Sohn, Gabriel, zur Welt. Noch in der Babypause, manchmal war der frisch gebackene Nachwuchs sogar mit auf der Uni, wurde weiter studiert. Und wenn alles gut geht, ist Carina Emerich-Herzog 2022 Zahnärztin.

Mit dem Herzen dabei sein

Wie schafft man das alles, fragen wir Emerich-Herzog erstaunt? "Ganz einfach, man muss herausfinden, was einem liegt, was man gerne tun möchte. Denn wenn man mit dem Herzen dabei ist, kann man einfach alles durchziehen. Dann hat alles einen Sinn und man weiß, wofür man lernt."