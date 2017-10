AT

, Bankmannring 19 , 2100 Korneuburg AT

Keramik ARTelier , Bankmannring 19 , 2100 Korneuburg AT

Korneuburg : Keramik ARTelier |

Susanna Pilwax lädt ein.

STADT KORNEUBURG. Nach dem schönen, heißen Sommer hat Künstlerin Susanna Pilwax wieder viele neue Keramik-Produkte zu zeigen. Darum lädt sie am Freitag, den 13. Oktober, 17 - 20 Uhr, zur Vernissage in ihr Atelier am Bankmannring 19 ein. Neben der Kunst gibt es musikalische Highlights, kulinarische Schmankerl und Schilcher-Sturm.