Korneuburgs Sportangebot auf einen Blick

05.10.2017, 18:28 Uhr

Broschüre "Komm zum Sport" an den Schulen verteilt.

STADT KORNEUBURG. "Um die angeborene Bewegungsfreude von Kindern und Jugendlichen zu fördern, bieten sportliche Betätigungen den idealen Rahmen, diesem Bedürfnis nachzugehen. Aber auch der Anteil der sportaktiven Erwachsenen in unserer Bevölkerung war noch nie so hoch", erzählt Sport-Gemeinderätin Sabine Tröger.Heute ist das sportliche Angebot in der Bezirkshauptstadt umfangreicher denn je. Damit die Auswahl für die richtige Sportart nicht so schwer fällt, wurde von der Stadtgemeinde Korneuburg, gemeinsam mit den Sportvereinen, wieder die Broschüre "Komm zum Sport" erstellt. Hier finden Sie sämtliche Sportinstitutionen und -vereine Korneuburgs samt Informationen und Kontaktadressen.Die Broschüre kann auch im Bürgerservice der Stadtgemeinde Korneuburg abgeholt werden.