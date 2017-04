Bezirk Korneuburg: Marie-Therese Gruber als "Durchstarter" der Woche

24.04.2017, 00:00 Uhr

Marie-Therese Gruber ist Chefin von "Garten Gruber" in Leobendorf

Nach meinem Landschaftsarchitekturstudium verfolgte ich das Ziel, Praxis zu sammeln und arbeitete in einem Gartengestaltungsunternehmen, wo ich nach zwei Jahren meine theoretische Ausbildung mit dem Landschaftsgärtnermeister komplementierte. Viele weitere Ausbildungen begleiteten meine berufliche Karriere. Doch mit der Zeit wurde der Wunsch nach Selbstständigkeit und auf eigenen Beinen zu stehen immer größer und somit entschied ich mich, diesen Schritt zu wagen und ins kalte Wasser zu springen.

Ein großer Bereich meiner Arbeit liegt in der Pflege von Gartenanlagen. Jedoch plane ich auch kleine Wohlfühlgärten und setze diewse auch in die Tat um. Mein Ziel ist es, für meine Kunden den Weg vom Gartentraum zum Traumgarten zu realisieren und diesen dann auch durch meine weitere Betreuung zu erhalten.Sein eigener Chef zu sein, fühlt sich großartig an. Natürlich ist es auch sehr anstrengend, aber die Belohnung sind nicht nur zufriedene Gartenbesitzer, sondern auch traumhafte Gärten, die einen am Ende des Tages die Anstrengung vergessen lassen.Planung, Umsetzung, Pflege.