Große Freude bei Pool & more

20.04.2017, 19:40 Uhr

Andreas Friehs ist der glückliche Gewinner des Poolreinigers, zur Verfügung gestellt von der Stockerauer Firma Pool & more.

STOCKERAU. Gemeinsam mit der Stockerauer Firma Pool & more verlosten die Bezirksblätter Korneuburg einen hydraulischen Poolreiniger T3. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde Andreas Friehs aus Bisamberg als Gewinner ermittelt.Vor Kurzem war es so weit – er kam persönlich zu Pool & more, um sich seinen Gewinn abzuholen. Die Freude war groß, ist der Poolreiniger doch ein selbstreinigender Saugroboter, der in der kommenden Badesaison bei Andreas Friehs für glasklares Wasser und einen perfekt sauberen Pool sorgen wird. "Ich freu mich wirklich sehr. Außerdem habe ich noch nie etwas gewonnen", sagt Friehs und fügt schmunzelnd hinzu: "Eigentlich stimmt das ja gar nicht. Denn der erste Hauptgewinn in meinem Leben war meine Frau."