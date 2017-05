Große Eröffnung: Autohaus Auer im Gewerbepark Krems

04.05.2017, 10:03 Uhr

Die Highlights am 13. Mai

Geführte Probefahrten mit zwei Sportlern von BMW, dem BMW M2 und dem BMW i8, so unterschiedlich die Konzepte sind, beide können begeistern. Von der BMW X1 Auer Edition mit einem Preisvorteil von € 5.800.- wurden, wegen des enormen Erfolges, noch einmal 10 Stück aufgelegt.Um 10.30 beginnt der Frühschoppen mit der VOEST Werkskapelle und einer Weinverkostung der Spitzenwinzer Sax und Schmelz. Dazu gibt es an beiden Tagen Edles aus dem Wurstkessel vom Kultfleischhauer Höllerschmid. Wurst nach Wahl inkl. Getränk € 3,90Und natürlich Führungen durch den neuesten BMW Betrieb Österreichs an beiden TagenDas BMW Auer Team freut sich auf Ihren Besuch.