Von Wallenstein bis Churchill

Historientag zeigt Entwicklung des Militärwesens

Am Sonntag, dem 5. November, veranschaulicht die Austrian Reenactment Society (ARS) in Vorführungen um 11 und 14 Uhr im Heeresgeschichtlichen Museum die Welt vom Landsknecht des 16. Jahrhunderts bis zum Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Neben Einblicken in Ausrüstung und Leben der damaligen Zeit entdecken große und kleine Besucher auch ein Diorama mit 1.000 Figuren sowie eine Geschichtenecke mit spannenden Sagen. Der Eintritt ist frei!