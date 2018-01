KICK OFF PARTY - MEGADENZEL WIEN ERDBERG

16.01.2018, 17:08 Uhr

Eventguru Kurt Faist präsentierte am 15.01.2018 bei Günter Kalina und dessen Mega Denzel Erdberg die diesjährigen Promi Teilnehmer und bat zu Startnummervergabe!Mit den neuen schnittigen Cabrios aus der BMW Palette wurden die Promiteilnehmer zur Bühne chauffiert.Dort wurden Sie von Rapid Stimme Andy Marek in Empfang genommen der durch den Abend führte.Das Buffet ist eröffnet so die einladenden Worte zu Tiroler Gröstl und Kaiserschmarrn!Highlight des Abends war der Weltstar José Feliciano der einige seiner Welthits zum Besten gab.Unzählige Promis tummelten sich um Vera Russwurm und Ihren Verein „KOMM UND HILF MIT VERA“ wiederholt zu unterstützen!Fotos ©René Brunhölzl