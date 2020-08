Der Mensch kommuniziert durch Mimik, Gestik und der bewussten Sprache seine Meinung, Gefühle und Glaubenssätze mit der Umwelt. Doch sind diese Kommunikationsformen nicht die einzigen.



Hätten Sie es für möglich gehalten, dass sich zeitgleich im stimmlichen Ausdruck immer auch das Unbewusste ergänzend zu Wort meldet?

Das Unbewusste hat seine Kommunikation clever im stimmlichen Ausdruck eingebettet. Dabei benötigt es nicht einmal Silben und Konsonanten der bewussten (Vorwärts-)Sprache, um sich auszudrücken; selbst in diversen Lautäußerungen wie im Brabbeln von Babys, in Lauten von sprechbehinderten Menschen, im Lachen und Stottern usw. können Botschaften enthalten sein. In der bewussten Sprache können wir die Worte mit Bedacht wählen, währenddessen die unbewusste Kommunikation immer spontan und parallel zum Geäußerten abläuft. Der Mensch kann keinen Einfluss auf seine innere Sprache nehmen, er kann sie nicht steuern oder gar manipulieren.

Die Botschaften des Unbewussten erschließen sich dem Hörer nicht sofort. Erst beim Rückwärtsabspielen einer Tonaufnahme tauchen im Kauderwelsch regelmäßig vorwärts gesprochene Worte und Sätze auf.

Diese Botschaften (im Fachausdruck „Reversals“) liefern weitere Informationen und vervollständigen eine bewusste Aussage „Reversals“ werden auch als unbewusste Sprachergänzung bezeichnet und eröffnen einen Blick in das innere Selbst. Durch diese „inneren Sprach- Enthüllungen“ offenbaren sich die verschiedenen Ebenen der Psyche und erlauben einen bewussten Zugang zum aktuellen inneren Zustand. Ein signifikanter Fakt ist, dass sich die Wahrheit der Reversal Aussagen bisher immer bestätigt hat.

Das innere Selbst weiß die Antwort und Lösung



Wer nach Ursachen, Hintergründen oder tatsächlicher Lösung einer Problematik sucht, kann sie in sich selbst finden.

Während über ein Thema gesprochen wird, kommuniziert das Unbewusste gleichzeitig mit und liefert wertvolle Hinweise und Lösungen bei Schwierigkeiten in folgenden Bereichen, wie zum Beispiel:

Gesundheit, Beruf, Partnerschaft und Beziehung, Finanzen, Geschäftliches, Entscheidungen, Liebe und Selbstliebe, Glaubenssätze oder ungünstige Verhaltensweisen, Traumata, Ängste, Süchte, Körpergewicht, Loslassen, Blockaden, Single sein, Feststecken in alten Mustern, wiederkehrende ungünstige Situationen etc.

Das Unbewusste ist der Schlüssel

Die innere Wirklichkeit, welche für die aktuelle Lebenssituation verantwortlich ist, wird durch die multidimensionale Sprache des Unbewussten entschlüsselt. Aktuelle Forschungen zeigen, dass der Mensch sogar zu 99% durch unbewusste Prozesse gesteuert werden soll.

Sämtliche frühkindliche Prägungen und Erfahrungen im Laufe eines Lebens werden abgespeichert und haben direkten Einfluss auf das Denken, Fühlen und Verhalten.

Reversals reflektieren in alltäglicher und metaphorischer Sprache die unbewussten, steuernden Prozesse und machen sie damit für uns klar erkennbar. So zeigt sich auch der wahre innere Zustand des Sprechers und offenbart dessen Gedanken und Gefühle; selbst Lügen werden aufgedeckt.

Heilung aus dem inneren Selbst



Auf beeindruckende Weise zeigt das Unbewusste in seiner Kommunikation Ursachen und Hintergründe auf und bietet einen Weg, Glaubenssätze und ungünstige Verhaltensweisen zu akzeptieren und von innen heraus zu verändern.



Der Weg der Selbst-Ent-Wicklung mit Inner Speech Revelations® ist sehr besonders und unterscheidet sich von anderen Methoden, da die Analyse und die Sitzungsrunde die unbewussten metaphorischen Strukturen enthüllt und diese auf der tiefsten Ebene verändern kann.

Der Klient vermittelt über seine unbewusste Kommunikation seinen inneren Zustand und auch wie dieser zu verändern ist. Am Ende der Sitzungsrunde teilt auch er mit, ob dieser Prozess erfolgreich war und abgeschlossen ist oder ob es auf einer anderen Ebene noch etwas benötigt.

Er alleine bestimmt den Inhalt über seine metaphorischen Bilder, während der Coach lediglich die notwendigen Werkzeuge anwendet und ausführt, um den Prozess in die Tat umzusetzen und abzuschließen.

Mit der Sprache des Unbewussten kann man gezielt in tiefste Ebenen gelangen und eine wahre Transformation aus sich selbst heraus ermöglichen.

Sonja Mlineritsch ist Coach mit Inner Speech Revelations®,

Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, Autorin von Fachbeiträgen und Vortragende.