2022 ist für den Großmarkt Wien ein besonderes Jahr: Im Oktober 1972 wurde der „Großgrünmarkt Inzersdorf“ in der Laxenburger Straße 365-367 eröffnet. Daraus entwickelte sich Österreichs bedeutendster Großhandelsstandort für Lebensmittel und Blumen.

WIEN/LIESING. 1972 wurde der Großmarkt Wien eröffnet. Seit 2019 ist die GMW Großmarkt Wien Betrieb GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding, für die Verwaltung des Areals zuständig. Die Hauptaufgabe ist, die Lebensmittelversorgung für Wien und das Umfeld sicher zu stellen. Das ist vor allem in Pandemie-Zeiten wichtig, denn die Logistik und Infrastruktur müssen ohne Einschränkungen funktionieren.

Auf einer riesigen Wiese am Rand des 23. Bezirks entstand ab April 1969 das Marktareal. Zuerst wurden die technischen Einrichtungen wie der unterirdische Kollektorgang gebaut, der die Gebäude, Hallen und Freiflächen auch heute noch miteinander verbindet. Als erstes Bauwerk wurde die Blumenhalle errichtet, die heute auf ihren Grundmauern steht. Die Eröffnung des Gesamtareals erfolgte am 30. Oktober 1972.

30 Hektar Großmarkt

Im Laufe der Jahre ist der Großmarkt Wien ständig gewachsen: auf 30 Hektar Fläche sind heute rund 220 Handelsunternehmen mit insgesamt rund 1.400 Mitarbeitern tätig. Jährlich werden in Inzersdorf etwa 400.000 Tonnen an Waren umgeschlagen. Der Großmarkt Wien wird seinen 50. Geburtstag voraussichtlich im September mit einem großen Festakt feiern. Um in Zeiten von Corona so flexibel wie möglich zu bleiben, werden das ganze Jahr lang kleinere Aktivitäten stattfinden. Informationen dazu gibt es auf der Homepage www.grossmarkt-wien.at

Ab April 2022 ist eine Bilderausstellung vorgesehen, die die Entwicklung des Großmarktes zeigen wird. Diese „Outdoor Galerie“ wird auf Bauzäunen am Auffangparkplatz zu sehen sein. Im Sommer ist ein Sondernewsletter geplant. Mit dem Stadtsender W24 werden außerdem Kurzfilme gedreht, damit alle Wiener Gelegenheit bekommen, den Großmarkt Wien kennen zu lernen und einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können.

