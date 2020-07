Vier rotweißrote Musketiere im Finale vom Adamstal

RAMSAU. So wie am ersten stand auch am heutigen zweiten Tag der EURAM Bank Open 2020 absoluter Spitzengolfsport im Mittelpunkt. Nicht nur die 144 Spieler zeigten sich großteils von ihrer besten Seite, auch das prognostizierte Schlechtwetter blieb zumindest bis zum Abend aus und überzog die traumhafte Anlage des GC Adamstal im niederösterreichischen Ramsau mit allerfeinstem Licht.

Top-Golfer



Die Führung nach zwei Runden hält der Niederländer Joost Luiten. Der achtfache Sieger auf der European Tour spielte heute mit einem Eagle und sechs Birdies bei einem Bogey eine starke 63er-Runde, hält mit 12 unter Par das beste Score des Feldes und resümierte: „Alles in allem war das heute ein großartiger Tag für mich. Das Bogey am letzten Loch hätte ich zwar nicht unbedingt gebraucht, weil man nie mit einem Bogey aufhören will. Aber ich habe zuvor 17 großartige Löcher gespielt, also kann ich diesmal absolut damit leben.“

Das direkte Verfolgerfeld des Niederländers bilden der heute ebenfalls groß aufspielende Franzose Joel Stalter sowie der Schwede Philip Eriksson. Beide halten bei 10 Schlägen unter Par und somit also zwei Schlägen hinter Luiten.

Erfreulich war die Tatsache, dass sich auch vier Österreicher von der allgemein guten Stimmung mitreißen ließen und sich mit starken Leistungen in den Cut spielten, der sie zur Teilnahme an den kommenden zwei Finaltagen berechtigt.

Lukas Nemecz schaffte mit einer soliden 67er-Runde letztendlich ein Score von 5 unter Par und fasste zusammen: „Ich bin sehr zufrieden. Auch wenn ich mir wie gestern mit zwei unnötigen Bogeys das Score ein wenig schlechter gemacht habe, als ich eigentlich gespielt habe. Die Putts sind wie gestern zum Teil nicht sehr glücklich verlaufen. Aber sie waren meiner Meinung nach gut gespielt. Wenn sie dann trotzdem nicht reingehen, beginnt man zu zweifeln, aber ich versuche immer, positiv zu denken. Dafür, dass mir der wunderschöne und top gepflegte Platz hier eigentlich noch nie so richtig gelegen ist, stehe ich sehr gut da.“

Ebenfalls 5 unter Par erreichte der Salzburger Lukas Lipold. Er fand eine charmante Erklärung für seine gute Leistung: „Ich habe meine Freundin als Caddy mit. Sie schafft es immer wieder, mich mit ihrer positiven Art aufzulockern, wenn ich zuviel zum Nachdenken anfange. Sie ist immer gut aufgelegt, und ich brauche diesen gewissen Spaß am Spiel.“ Der beste Beweis dafür: Selbst ein Doppelbogey auf dem letzten Loch konnte die Freude des Salzburger Pärchens über den Finaleinzug nicht schmälern.

Als dritter Österreicher ist Timon Baltl im Finale vertreten. Der Steirer steigerte sich von -1 des gestrigen Tages heute auf -4 und zog ist damit locker weiter im Spiel. Dass er ttrotzdem nicht ganz zufrieden war, spricht einerseits für seinen gesunden Ehrgeiz, lag andererseits daran, dass er sich mit drei Bogeys eine noch bessere Platzierung verbaute. Timon Baltl: „Es war heute ein Tag mit Ups and Downs. Im Nachhinein betrachtet, war’s aber ein gutes Spiel. Im Vergleich zum letzten Turnier in Atzenbrugg kann ich eine Steigerung feststellen, und daran knüpfe ich meine Hoffnungen in den nächsten zwei Tagen hier im Adamstal.“

Altmeister Markus Brier vervollständigt mit -3 die „Vier Cut-Musketiere“ aus österreichischer Sicht: „Im Gegensatz zum gestrigen Tag, wo ich sehr solide gespielt habe, habe ich heute besser gescort. Das Aha-Erlebnis hatte ich mit meinem Bogey auf der 13. Da wollte ich sofort darauf das Birdie, das mir aber dann nicht gleich gelungen ist. Zum Glück habe ich mir das dann aber auf der 15 geholt.“

Den Cut verpasst haben die übrigen sieben Österreicher: Martin Wiegele beendete die EURAM Bank Open auf Par, Markus Habeler mit +3, Leonhard Astl mit +7, Amateur Maximilian Lechner und Amateur Christoph Bleier mit je +8 und Sebastian Wittmann mit einem Score von +15. – Für Gerold Folk war das Adamstal-Abenteuer schon vorzeitig beendet. Den Steirer plagten schon gestern Migräneschübe. Heute musste er deswegen endgültig aufgeben.

Die EURAM Bank Open im Adamstal zählen zur European Tour ebenso wie zur Challenge Tour und sind nach den Austrian Open letzte Woche in Atzenbrugg das insgesamt zweite Turnier in Europa nach der corona-bedingten Zwangspause. Zuschauer sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen, das Turnier kann aber im Internet auf www.adamstal.at per Leaderboard mitverfolgt werden. Außerdem überträgt der ORF Freitag und Samstag ab 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf ORF Sport+ live. Auch die European Tour selber berichtet via TV in Form einer Highlight-Show.