Erfolgreiche Lilienfelder Junggolfer in Kärnten

14.09.2018, 18:43 Uhr

105 ambitionierte Nachwuchstalente, die sich ihren Startplatz über ihre Ranglistenposition in der Jahreswertung des Schüler Golfcups erspielten, fanden sich am wunderschönen 18 Loch Panorama-Golfplatz ein um die Proberunde zu absolvieren. Die Lilienfelder zeigten dabei ihr Können. Mit dabei am Siegespodest waren auch 3 Schüler/innen der MD SKI & GOLF Mittelschule Lilienfeld. Julia Bauer (Golfclub Adamstal) siegte in der Jahresgesamtwertung bei den U12 Netto Mädchen, Maja Dultinger (Golfclub Adamstal) schaffte den 3.Platz bei den U12 Brutto Mädchen und Luca Simader (Golfclub Adamstal) erreichte ebenfalls den hervorragenden 3.Platz bei den U12 Netto Burschen.