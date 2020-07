NEUHOFEN (hst): Spiel, Sport, Spaß... in den Ferien für Kinder von 7 bis 11 Jahren.

Das Familienbundzentrum Neuhofen bietet mit Unterstützung der UNION Neuhofen im Rahmen der Aktion Kinder gesund bewegen eine Woche lang ein Freizeitprogramm für Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren an.

Im Mittelpunkt steht die Freude an der Bewegung. Gemeinsam wollen wir viel Zeit draußen an der frischen Luft mit verschiedenen Spielen und Sportarten (Ballsport, Leichtathletik, Schwimmen und vieles mehr) verbringen und dabei Spaß haben. Wir freuen uns auf Euch!

Veranstaltungstermine

Datum und Uhrzeit Ort

03.08.20 von 08:00 bis 13:00 UNION Neuhofen, Sportallee 64, 4501 Neuhofen

04.08.20 von 08:00 bis 13:00 UNION Neuhofen, Sportallee 64, 4501 Neuhofen

05.08.20 von 08:00 bis 13:00 UNION Neuhofen, Sportallee 64, 4501 Neuhofen

06.08.20 von 08:00 bis 13:00 UNION Neuhofen, Sportallee 64, 4501 Neuhofen

07.08.20 von 08:00 bis 13:00 UNION Neuhofen, Sportallee 64, 4501 Neuhofen

Normalpreis: 82.5 €

Mitgliedspreis: 82.5 €

Geschwisterpreis: 82.5 €

(nur für Mitglieder)

Anmeldungsende: inkl. 18.07.2020

Genauere Informationen gibt es beim:

Familienbundzentrum Neuhofen

Linzer Straße 19, 4501 Neuhofen

+43 (7227) 20026, +43 (664) 8262744

fbz.neuhofen@ooe.familienbund.at