Betroffene der Muskelkrankheit, vor allem den Kindern und den Familien, helfen und damit ein Zeichen zu setzen, dass jemand für sie da ist, der sich um sie sorgt, das ist die Hauptaufgabe des österreichischen Harley-Davidson® Charity-Fonds. Dafür machte man wieder Station in Kematen an der Krems.

KEMATEN. Mehr als 150 Harley-Fahrer signalisierten am 26. Juni, dass es ihnen um mehr geht, als nur mit heißen Eisen durch die Gegend zu cruisen. Der Kematner Toni Aichenauer, der selbst an einer Muskelkrankheit leidet, ist gleichzeitig Betroffener aber auch engagierter Spendensammler für die Charity-Tour, organisierte diese Zusammenkunft.

Toni Aichenauer (2. v.l) übergab 30.000 Euro an die Harley-Davidson Charity-Tour.

30.000 Euro übergeben

Vor Ort konnte Aichenauer die stolze Summe von 30.000 Euro an die Verantwortlichen des österreichischen Harley-Davidson® Charity-Fonds übergeben. In den vergangenen zehn Jahren sammelte der engagierte Kematner, in Eigenregie, mehr als 100.000 Euro sammeln und damit vielen Familien helfen.

Christian Deutinger (re.) , Fraktionsobmann der FPÖ Kematen, übergab den 500-Euro-Scheck an Ton Aichenauer.

Für das unermüdliche Engagement ausgezeichnet

Für diese Leistungen erhielt er 2015 den Harley-Davidson Charity-Award und 2018 folgte bei der von ehemaligen Olympiateilnehmern organisierten „Lifegoeson-Gala“ der Preis in der Kategorie „Gesellschaft“. Auch die Gemeindepolitiker unterstützen diesen Einsatz seit Jahren. So wie die FPÖ Kematen, die heuer mit dem FPÖ-Landtagsklub, Aichenauer den Betrag von 500 Euro übergab.