Andere unterstützen, denen es nicht so gut geht. Das haben sich Anita und Wolfgang Kuppek von Kuppek Immobilien aus Traun zum Anlass genommen um die Organisation Sharing Hands zu unterstützen.

TRAUN. Dazu wurde im Dezember vorigen Jahres selbst gebastelter Weihnachtsschmuck verkauft und der Zuspruch für die Aktion war überwältigend. Aufgestockt auf 3.000 Euro konnte somit ein namhafter Betrag an Sharinghands Linz übergeben werden.

„Wir kennen die Organisatoren persönlich sehr gut und somit ist das auch ein Garant dafür, daß die Spende auch wirklich dort ankommt, wo sie ankommen soll. Investments dort waren eine Solaranlage fürs Warmwasser in dem Behindertenheim in Kenia“, so Anita und Wolfgang Kuppek.