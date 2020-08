Gemeinsam mit Gastronom Carmelo Surace feierten mehr als 150 Gäste, am 26. August bei

kulinarischen Köstlichkeiten, die Eröffnung seiner neuen Ristorante und den Geschmack Italiens.

PASCHING (red). „Bei uns erleben die Gäste echte Genussmomente, so wie wir sie alle aus dem Sommerurlaub in Italien kennen und auf die viele von uns heuer verzichten. Ob Lunch, After-Work-Drink, feines Abendessen, Familienfeier oder Firmenevent – gut essen und trinken und dabei schöne Momente genießen, damit bieten wir unseren Gästen in der PlusCity nun etwas ganz Besonderes“, freut sich Gastronom Carmelo Surace anlässlich der feierlichen Eröffnung des neuen Surace Ristorante sowie der Surace Cucina in der PlusCity.

Ehrengäste vor Ort begrüßt

Carmelo Surace begrüßte an diesem Abend zahlreiche Gäste und Freunde aus Politik und Wirtschaft, Kunden, Lieferanten und Partner, darunter: Markus Aumair (Geschäftsführer PlusCity), Moderatorin Nina Kraft, Peter Mair (Bürgermeister Pasching), Edelbrenner Hans Reisetbauer, Anita Moser (Private Taste), Christian Lintschinger (Geschäftsführer L.S.D. Gastrodesign) und Marketingleiterin der PlusCity Isabel Hahn.

Besonderheiten im neuen Surace Ristorante PlusCity

Die offene offene Schauküche mit Pizzaofen, Fischvitrine und Dry-Aged-Beef-Reifeschrank, an der die Gäste frische Meeresspezialitäten sowie gut gereifte Fleischstücke wählen können und die große Sonnenterrasse mit rund 180 Sitzplätzen zählen zu den Besonderheiten am neuen Surace Ristorante PlusCity. Unter Olivenbäumen und Palmen am SURACE-Lido verwöhnt das Küchenteam rund um Küchenchef Loris Barbera die Gäste mit handgemachter Pasta, fangfrischen Fischen und Fleischspezialitäten. Hier erwarten die Gäste eine mediterrane Küche von traditionell bis Fusion Cooking und eine große Auswahl an besten Weinen.

Gäste sind in der Surace Cucina mittendrin am Herd

Mit der Surace Cucina bietet Carmelo Surace ein neues gastronomisches Erlebnis. Hier sind die Gäste mittendrin und ganz nahe am Herd. Ganz wie in Nonnas Cucina üblich erwarten in der SURACE Cucina die Gäste täglich wechselnde typisch italienische Gerichte, die die Gäste so auf keiner der Ristorante-Speisekarten finden. Den Kochlöffel schwingen hier nur echte Italiener, an den meisten Tagen Giuseppe Verdichizzi.