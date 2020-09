Kurz nach 22 Uhr am 2. September, verhielt sich ein 25-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Linz-Land, in Leonding gegenüber seiner Schwester zusehend aggressiv und drohte ihr in Anwesenheit von Polizisten mit dem Umbringen.

LEONDING (red). Der augenscheinlich durch Suchtmittel beeinträchtige Mann wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.