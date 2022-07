Den Funktionären der Union Hakaküche Ansfelden war es ein große Freude bei der Nachwuchs-Abschlussfeier am 2.07. beim Christian, DANKE für die 20-jährige Trainertätigkeit zu sagen.

Christian Felber der vorher lange in der Kampfmannschaft in Ansfelden spielte, hat sich als Top Trainer einen Namen gemacht!

In der letzten Saison betreute er die U16, und fängt im Herbst wieder mit den Kleinen an.

Wir wünschen uns, dass er noch lange unser Trainerteam mit seiner Erfahrung und seiner Ruhe stärkt.

Nachwuchs-Boom bei der Union HAKAKÜCHE Ansfelden!

Unsere Gemeinde Ansfelden wächst von Jahr zu Jahr und die sportbegeisterten Kinder suchen und finden bei der Union HAKAKÜCHE Ansfelden Anschluss in unserer Gemeinschaft.

Für einen Verein, und für mich als Nachwuchsleiter, gibt es nichts Schöneres, wenn viele Kinder sich auf unseren Sportplätzen, mit einem Lächeln im Gesicht, bewegen und austoben können.

Derzeit sind 200 Kinder bei uns angemeldet, welche von 15 TrainerInnen mit Freude, Begeisterung und voller Leidenschaft betreut werden.

Aufgrund der ab Herbst kommenden neuen Fußballrichtlinien im Nachwuchsfußball stehen wir vor großen Herausforderungen und suchen daher TrainerInnen & Co TrainerInnen, auch gerne NeueinsteigerInnen, um die Kinder bestmöglich zu trainieren und zu betreuen. Je größer unser Trainer- und Betreuerstab für unsere Nachwuchskicker ist, desto besser werden wir in Zukunft Freude für Sport und Bewegung vermitteln können.

Sich in einer sozialen Organisation zu engagieren, kann eine abwechslungsreiche Aufgabe sein, neue Menschen kennenzulernen und Erfahrungen im Vereinsbereich für das Berufsleben zu sammeln und die eine oder andere Tätigkeit zu erlernen!

Wenn du ein TEAMPLAYER, ZUVERLÄSSIG und SOZIAL bist, dann suchen wir genau DICH.

Kontakt:

Jugendleiter André Supper

Union Hakaküche Ansfelden

Mobil: +43 (0)664 806871100

E-Mail: andre.supper@ntsretail.com