Der Oö. Landes-Feuerwehrverband hat in Anerkennung der besonderen Verdienste um das oberösterreichische Feuerwehrwesen E-BR Ludwig Schiller von der FF Wilhering die Florianmedaille des Oö. LFV in Gold und E-BR Erich Minichberger von der FF St. Marien bei Neuhofen die Florian-Ehrenmedaille des Oö. LFV in Bronze verliehen. Die Medaille in Gold für seine 70- jährige Feuerwehr-Mitgliedschaft wurde E-OBR Franz Dutzler von der FF Weichstetten überreicht.

Im Auftrag des Herrn Landes-Feuerwehrkommandanten LBD Robert Mayer, MSc wurde diese hohe Auszeichnung vom Vorsitzenden der Kameradschaft der höheren Feuerwehroffiziere, E-BR Josef Hackl am 11. April 2022 überreicht.

Die drei Feuerwehrmitglieder leisteten in ihren Funktionsperioden maßgebliche Beiträge für das Feuerwehrwesen im Bezirk Linz-Land und für das Land Oberösterreich. Ebenso zu würdigen ist die Arbeit in den Funktionen Feuerwehrkommandant (Dutzler und Schiller) und HAW für Funk- Lotsen- und Nachrichtenwesen (Minichberger) und als Abschnitts-Feuerwehrkommandanten.

Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Helmut Födermayr, E-OBR Walter Sonnberger, E-OBR Franz Dutzler, die Kameraden der KhFO und das ganze BFKdo Linz-Land gratulieren recht herzlich zur dieser hohen Auszeichnung.

Bericht: OAW Haim Gerhard, Fotos: LM Wilflingseder Hubert