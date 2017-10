Circus Frankello gastiert in Traun

Der Zirkus kommt: Das ist vom 27. bis zum 30. Oktober 2017 in Traun der Fall. Auf der gegenüberliegenden Wiese von der Pizzamann-Zentrale an der B1, Pizzamann-Straße 1/4050 Traun, werden die Zuschauer mit verschiedenen Kunststücken begeistert.

Dazu zählt echte, ehrliche Akrobatik, live und ohne doppelten Boden von. Auch die Tiervorführungen entsprechen den natürlichen Gewohnheiten der Tiere und werden ohne Zwang und Gewalt trainiert. Bereits in der 9. Generation betreibt die Familie Frank klassischen Zirkus. 1976 gründete Edmund Frank mit seiner Frau Heidi, die ebenfalls aus einer bekannten Zirkusdynastie kommt, den Circus Frankello, mit dem Ziel die Familientradition weiterzuführen. Weitere Informationen zum Circus Frankello gibt es unter: www.frankello.de