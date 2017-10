Gemeinde Pucking setzt auf Kriminalprävention

AT

, Puckinger-Straße 2 , 4055 Pucking AT

Gasthof Mayr , Puckinger-Straße 2 , 4055 Pucking AT

PUCKING (red). Die Nächte werden nun wieder länger und Diebe und Einbrecher werden im Schutz der Dunkelheit unverhofft aktiv. Um dieser Tatsache vorzubeugen, organisiert Sicherheitsgemeinderat Franz Almesberger eine kriminalpolizeiliche Beratung. Diese findet am Freitag, 6. Oktober 2017, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Mayr statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird den Teilnehmern auch das Projekt „Gemeinsam sicher in Pucking“ vorgestellt. Im Zuge dieses österreichweiten Projekts wird die Zusammenarbeit zwischen Exekutive und Bevölkerung weiter vertieft und und so auch die Gemeinde Pucking ein Stück sicherer gemacht.