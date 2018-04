Repair Café Traun

30.04.2018, 12:22 Uhr

NICHT wegwerfen, oft sind diese Dinge noch zu retten.Gebt eurem Gerät die LETZTE Chance immer am LETZTEN Montag im Monat und bringt es in unser Repair Café!Von 18:00 bis 20:00 Uhr versuchen wir gemeinsam mit euch die Geräte wieder zum Laufen zu bringen.Aber auch alle Bastler, die gerne kaputte Gerätschaften reparieren, sind gerne eingeladen, ihren Beitrag zu leisten. Gemeinsam schaffen wir das!Als kleinen Trost gibt es für jedes Gerät, das hoffnunglos verloren ist ein "Reparaturseiterl" (oder Soda) gratis in unserem Repair Café.Schaut vorbei - Montag, 30.04.2018 und 28. Mai 2018 ab 18:00 Uhr unterm Volksheim Traun