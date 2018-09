Hörsching bekommt ein neues Gesicht

16.09.2018, 20:51 Uhr

Das zukünftige Ortszentrum nimmt konkrete Formen an: Der Startschuss erfolgte im Jänner 2018 mit einem Architektenwettbewerb für ein ür ein neues Amtsgebäude samt Landesmusikschule und einer städtebaulichen Studie für die Marktplatzgestaltung,

Leben im Kern entwickeln

HÖRSCHING (red). Insgesamt wurden zwölf Architektenbüros zur Teilnahme am Architektenwettbewerb für ein neues Amtsgebäude samt Landesmusikschule und einer städtebaulichen Studie für die Marktplatzgestaltung, eingeladen. Von den elf eingereichten Projekten überzeugte jenes des Hertl Architektenbüro ZT GesmbH aus Steyr.Auf den ehemaligen Öhlinger- und Weißgründen mit einer Fläche von insgesamt mehr als 2.000 Quadratmetern wird in den kommenden drei Jahren also ein neues Marktgemeindeamt und – im Falle einer positiven Genehmigung seitens des Landes Oberösterreich – zusätzlich eine Zweigstelle für eine Landesmusikschule entstehen. Eingebettet in eine neue Ortsmitte entsteht das neue Marktgemeindeamt als klarer Baukörper mit Innenhof. Nebst den vorliegenden Konzepten für ein neues Amtsgebäude samt Landesmusikschule und einer städtebaulichen Studie für den zukünftigen Marktplatz, läuft derzeit ein Vergabeverfahren für zwei weitere Grundstücke am Ortsplatz. Diese sollen im Herbst 2018 an einen Bauträger veräußert werden.

2019 soll dann der Spatenstich für die Errichtung eines Ärzte- und Geschäftszentrums und von Wohnungsanlagen, natürlich abgestimmt auf die Entwicklung des Ortszentrums, erfolgen. Bürgermeister Gunter Kastler: „Mit der Errichtung des neuen Amtshauses auf den ehemaligen Öhlinger- und Weißgründen wurde die richtige Entscheidung getroffen. Das Amtshaus bettet sich an diesem Standort perfekt in das zukünftige Ortsbild im Zentrum von Hörsching ein. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass mit dieser Standortwahl auch wirtschaftlich die vernünftigste Entscheidung getroffen wurde.“