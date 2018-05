Jubiläum an der Rotkreuz-Ortsstelle Neuhofen﻿

02.05.2018, 13:29 Uhr

Die Rotkreuz-Ortsstelle feiert heuer mit ihrem 80-jährigen Bestehen ein ganz besonderes Jubiläum.

NEUHOFEN (red). Dieser Anlass war der Grund für eine spezielle Jubiläums-Ortsstellenversammlung im Forum Neuhofen. Ortsstellenleiter Suda lud nicht nur aktive Mitarbeiter ein, sondern konnte auch zahlreiche ehemalige Gründungsmitglieder der Rotkreuz-Ortsstelle und Ehrengäste begrüßen. Als Zeitzeuge schilderte unter anderem der erste Ortsstellenleiter Fritz Sonnberger seine Erlebnisse aus der Zeit „damals“.

Lange Historie

Größtes Einsatzgebiet im Bezirk

Auszeichnungen für langjährige freiwillige Mitarbeit

In der Anfangszeit im Jahr 1978, als der erste Rettungswagen an der Rotkreuz-Ortsstelle stationiert wurde, gab es pro Tag zwei bis drei Ausfahrten. Diese Bilanz heute sieht etwas anders aus: „Die Rotkreuz-Ortsstelle Neuhofen hat im letzten Jahr 4889 Einsätze abgewickelt und dabei mit drei Rettungswägen 1.80129 km zurückgelegt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alleine im Rettungsdienst 17375 Stunden freiwillig geleistet“, sagt Ortsstellenleiter Kamillo Andreas Suda.Das flächenmäßig größte Einsatzgebiet der Bezirksstelle Linz-Land umfasst heute die Gemeinden Neuhofen, St. Marien, Kematen, Piberbach, Allhaming und Eggendorf mit rund 123,16 km2 Fläche.Im Rahmen der Ortsstellenversammlung wurden auch wieder langjährige Mitarbeiter für ihr freiwilliges Engagement ausgezeichnet. So erhielten Fritz Derflinger, Kurt Hofbauer, Eduard Wolf und Wolfgang Zenker das Dienstjahresabzeichen in Gold für ihre 40-jährige freiwillige Mitarbeit. Der langjährigen freiwilligen Mitarbeiterin Maria Miesenböck wurde die Silberne Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes in Anerkennung besonderer Verdienste für ihr Engagement und ihren Einsatz verliehen. Einen besonders emotionalen Moment erlebte Günter Bernecker, langjähriger ehemaliger Dienstführender der ersten Stunde bei seiner Verleihung der Silbernen Verdienstmedaille. Er wurde mit „Standing Ovations“ von seinen Kolleginnen und Kollegen verabschiedet, nachdem er im Juli dieses Jahres seinen wohlverdienten Ruhestand antreten wird.