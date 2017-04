Kematen: Wirtshaus von Einbrechern heimgesucht

28.04.2017, 23:05 Uhr

In der Nacht vom 27. auf den 28. April brachen ein oder mehrere unbekannte Täter uf derzeit noch ungeklärter Weise in ein Gasthaus in Kematen/Krems ein.

KEMATEN (red). In Folge wurde das Büro durchsucht, fünf Brieftaschen mit Bargeld in der Höhe von ca 3.000 Euro, sowie fünf Stangen Zigaretten und zwei Packungen "Moods" gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems – 059 133 4139 – oder jede andere Polizeidienststelle.