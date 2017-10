Linz-Land: Sprengel und Wahllokale für die Nationalratswahl

08.10.2017, 12:57 Uhr

Die Nationalratswahl geht am Sonntag in zwei Wochen, 15. Oktober 2017, über die Bühne.

Drei Vorzugsstimmen möglich

181 Wahlsprengel im Bezirk

BEZIRK (nikl). Alle österreichischen Staatsbürger, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, dürfen ihre Stimme abgeben.Die Wähler, die ihr Stimmrecht nutzen, bestimmen, welche 183 Abgeordneten in den Nationalrat einziehen werden.Neben der gewählten Partei können zusätzlich drei Vorzugsstimmen vergeben werden – auf der Regionalparteiliste, der Landesparteiliste und der Bundesparteiliste. Das Bundesgebiet Österreichs ist in 39 Regionalwahlkreise eingeteilt. Darunter fällt auch der Wahlkreis Linz und Umgebung.Im Bezirk Linz-Land gibt es 181 Wahlsprengel. Die kürzesten Öffnungszeiten in Wahllokalen finden sich in der Gemeinde St. Marien, geöffnet von 8 bis 13 Uhr. In der Gemeinde Hörsching haben die Wahllokale – 7 bis 16 Uhr – am längsten geöffnet. Eine Übersicht der Öffnungszeiten aller Wahllokale in OÖ finden Sie unter meinbezirk.at/wahllokale-ooe