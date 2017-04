Traun: Aus für Schulzentrum sorgt für Aufregung

27.04.2017, 14:23 Uhr

Trauner Freiheitliche fordern einen sofortigen Schulterschluss für das Integrative Schulzentrum.

TRAUN (nikl). „So verlieren wir wichtige Zeit bei unseren Bemühungen, das Integrative Schulzentrum Traun vor dem bevorstehenden Aus zu retten“, beklagt Schulstadtrat Christian Engertsberger die fehlende Unterstützung im Trauner Gemeinderat. Bei der letzten Sitzung der Gemeindevertreter wurde ein Antrag der FPÖ-Fraktion zu einer Resolution an das Bildungsministerium von SPÖ, ÖVP, Grüne und dem Bürgerforum Traun nicht unterstützt.

ISZ seit 20 Jahren für alle Schüler geöffnet

„Regelvolksschulen um erneutes Steuergeld umbauen müssen“

Fast alle Schulen barrierefrei

Engertsberger: „Grundlage für die Resolution war ein Interview der Bildungsministerin Sonja Hammerschmid, in welchem sie ausdrücklich darauf hinwieß, dass es nicht die Absicht sei, Sonderschulen zu schließen, sondern nach Möglichkeit diese Schulen für nicht beeinträchtigte Kinder zu öffnen.“ Genau das passiert für den Schulstadtrat seit fast 20 Jahren im ISZ: „Seit dem Jahr 2015 wird von der zuständigen Bezirksschulbehörde keine erste Klasse im ISZ mehr zugelassen. Die Kinder werden an die Trauner Regelvolksschulen zugeteilt.“, so Engertsberger weiter.Für den Schulstadtrat bleiben die Konsequenzen für die Stadt Traun nicht aus: „An den regulären Volksschulen werden Adaptierungen vorgenommen werden müssen, um einen Betrieb auch für Kinder mit Beeinträchtigung zu garantieren. Im Klartext nichts anderes, als dass man das ISZ um viel Steuergeld umgebaut hat, dieses nun nicht mehr genutzt wird und die Stadt Traun nun die Regelvolksschulen um erneutes Steuergeld umbauen muss.“Für Bürgermeister Rudolf Scharinger ist die angesprochene Resolution nicht zielführend: „Der Bund hat mit dem Integrativen Schulzentrum in Traun nichts zu tun und kann keine Änderung herbeiführen.“ Scharinger betont: „Traun steht hinter dem ISZ. Die Zuteilung der Schüler an das Integrative Schulzentrum erfolgt durch die Bildungsregion Linz-Land, hier haben wir keinen Einfluss darauf.“ Für die Inklusion – Integration beeinträchtiger Kinder in die Regelschulen – sind für den Bürgermeister die Hausaufgaben fast erledigt: „Bis auf die Volksschule Traun sind alle Volksschulen barrierefrei ausgeführt.“