Vom Naturgenuss bis zum Modellfliegen

16.07.2017, 19:58 Uhr

Die Ferien- und Urlaubszeit steht vor der Tür. Im Bezirk gibt es eine große Palette an Aktivitäten.

Vom Abenteuer Fischen bis zum Modellflug

BEZIRK (nikl). Für die naturverbundenen Linz-Landler ist der Sinfoniewanderweg von Ansfelden nach Traun ein Tipp: eine Verbindung zwischen Musikgeschichte und dem Genuss der Natur. In einigen Gemeinden ist auch ein umfassender Einblick in die Geschichte möglich wie zum Beispiel im Museum Steinhumergut in Traun. Dieses zeigt mit zahlreichen Exponaten einen spannenden geschichtlichen Streifzug.Wer glaubt, dass nur in den großen Gemeinden Ansfelden, Traun oder Leonding ein umfangreiches Freizeitprogramm für die Kinder angeboten wird, der hat sich getäuscht. Puckinger Kinder und Jugendliche können dabei vom Abenteuer Fischen bis hin zum Modellfliegen die Freizeit in den Ferien sinnvoll nutzen. In Kirchberg-Thening kommen die jungen Gemeindebürger mit einem Kinderkochkurs kulinarisch voll auf ihre Kosten.