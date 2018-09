Ansfeldner geben die rote Laterne ab

16.09.2018, 21:18 Uhr

Lukic und Mittermeir bringen Hausherren auf die Siegerstraße

Kurz nach Wiederbeginn ist Messe gelesen - Asten nur noch zu neunt

"Der Sieg war ebenso wichtig wie verdient, ist uns nach dem kapitalen Fehlstart der Befreiungsschlag geglückt. Die Mannschaft hat ihr Potenzial abgerufen und die Ligatauglichkeit bestätigt".

Es war beiden Mannschaften deutlich anzumerken, im Kellerderby unbedingt punkten zu wollen. Den ersten Nadelstich setzten die entschlossenen und giftigen Hausherren, als Patrick Lukic nach einer Viertelstunde einen Corner direkt verwandelte. Wenig später durften die heimischen Fans erneut jubeln - Routinier Alexander Mittermeir war mit einem Lupfer erfolgreich und erhöhte auf 2:0. Kurz danach war der SKA nur noch zu zehnt. Ansfeldens Ivan Jurkic beging ein Textilfoul an Andreas Zürnsack. Der Astener ließ sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und flog mit Rot vom Platz. Mit einer komfortablen Führung im Rücken und zudem in numerischer Überzahl ließ die Union nichts anbrennen und brachte das 2:0 in die Pause.Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Caliskan war die Messe gelesen. Die Ansfeldener attackierten hoch und eroberten den Ball, ehe Lukic aus 20 Metern abzog und auf 3:0 erhöhte. Der SKA war geschlagen, durfte sich Mitte der zweiten Halbzeit aber zumindest über den Ehrentreffer freuen, als ein Joker stach. Der eben erst eingewechselte Bastian Ritzberger nagegelte den Ball aus 20 Metern genau ins Kreuzeck. 120 Sekunden später schwächte sich der Aufsteiger erneut - Benjamin Gönner sah zwei Mal Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Gegen neun Astener schlugen die Heimischen kurz danach noch einmal zu. Eine Ecke der Krahofer-Elf wurde zunächst geblockt, ehe Jurkic aus der Distanz abzog und den 4:1-Sieg der Union Ansfelden fixierte.Gerhard Petermandl, Obmann Union Ansfelden:Einen Tag vor der Begegnung wurden von Gilbert Anzinger und Mike Forstner € 500.- für jedes Tor versprochen. Am Spieltag wurden aus dem Versprechen € 2.000.-Dem Gönnern gebührt ein großes Dankeschön!