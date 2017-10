17.10.2017, 12:38 Uhr

Reha und Physiotherapie auf Zypern

Hayböck wird in Zypern bleiben und hat bereits mit der aktiven Physiotherapie und Reha begonnen. „Ich bin zum Glück hier in Zypern medizinisch sehr gut versorgt und bin mit den Physios rund um Klaus Ullmann & Co. bereits aktiv an der Reha mit Physiotherapie etc. dran", so Hayböck:.