Schwimmen: 1. USC Traun startet mit vielen Bestzeiten in die Sommerpause

24.07.2017, 08:13 Uhr

Auch wenn uns leider die Medaillen verwehrt blieben, so zeigten unsere Fische bis zum Schluss der langen Saison, was in ihnen steckt.Am stärksten präsentierten sich Maja Trailovic und Daniel Hofer, die beide jeweils 2-mal ins Finale schwimmen und dort, mit tollen persönlichen Bestzeiten, jeweils den fünften bzw. vierten Platz erreichen konnten.Aber auch die restlichen Teammitglieder (Samuel Schneider, Jana Gaubinger, Patrik Leitner, Julia Ofner und Richard Schutti) brauchen sich mit ihren Leistungen nicht zu verstecken, denn auch sie schwammen viele persönliche Bestzeiten und erreichten die eine oder andere "Top Ten" Platzierung.