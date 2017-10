Traun: Herzlauf wurde zum Besuchermagneten

01.10.2017, 16:46 Uhr

In Kooperation mit dem Stadtmarketing Traun veranstaltete der Verein VOL Traun am Sonntag, 1. Oktober 2017, zum vierten Mal den Charityevent zugunsten der "Herzkinder Österreich"

Drei Hauptbewerbe und eine Kinderwertung

Lask-Stars sind mit von der Partie

TRAUN (cs). „Unsere Teilnehmer kommen mittlerweile aus allen Teilen Oberösterreichs, wir haben Läufer aus NÖ, Wien, Steiermark, Salzburg und Tirol. Auch internationale Gäste aus Ungarn, Tschechien und Deutschland gehen an den Start. Die weiteste Anreise hat vermutlich ein Teilnehmer aus Berlin", freut sich Andreas Protil, Geschäftsführer der Stadtmarketing Traun GmbH. Gelaufen wurde über die Distanzen von fünf und zehn Kilometern. Dazu kommen noch drei Kinderbewerbe über 200, 400 und 800 Meter. „Seit 2015 vergeben wir auch einen Preis für die drei Schulen mit den meisten Kindern am Start. Im Vorjahr hat sich den Titel die VS Hörsching geholt, vor der VS Pucking und der NMS Schärding", sagt Protil.Neben zahlreichen Hobbysportlern und Schülern konnten die Organisatoren auch heuer wieder den LASK für den Herzlauf gewinnen. Der Linzer Traditionsverein war zum dritten Mal vertreten. „Die Herzkinder Österreich sind die einzige karitative Organisation, die wir aktiv begleiten und so ist es uns als Verein ein Anliegen, bei diesem Lauf dabei zu sein“, so LASK-Trainer Oliver Glasner.