Reisetbauer holte ich den ersten Platz

24.12.2017, 23:52 Uhr

„Es freut mich riesig und es ist eine große Bestätigung unseren Weg vom Gerstenfeld bis in die Flasche so zu bestreiten.“, so Hans Reisetbauer über seinen jüngsten Erfolg und fügt noch an, „Vor allem im Bezug auf die Fasslagerung werden wir zukünftig weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit heimischen Top-Winzern und deren hervorragende Qualität setzten.“.