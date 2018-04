Traun: Gastronomisches Angebot erweitert

22.04.2018, 22:04 Uhr

sizilianischen Restaurants in Österreich, auftrumpfen. Seit dem 3. April hat das „Bella Sicilia“ seine Pforten öffnet. Wirt Raffaele „Lele“ Cernigliaro ist in Sizilien aufgewachsen und hat dort gastronomische Erfahrungen gesammelt, ehe er vor sieben Jahren nach Österreich kam. Hier hat er das Surace in der PlusCity sowie das Ventuno und das Spinnerei Café in Traun kulinarisch bereichert und ist in Traun für seine Küchenkunst bekannt.

Nun wird das ehemalige „Appetito“ in der Kremstalstraße zum „Bella Sicilia“ – mit sizilianischen Getränken und Speisen, deren Zutaten Raffaele Cernigliaro aus Sizilien importiert. Die Karte wird monatlich geändert, je nach Saison und Warenverfügbarkeit. Im Sommer lädt der Gastgarten zu süditalienischen Genüssen im Freien ein.Beim Stadtmarketing Traun freut man sich besonders, dass Raffaele Cernigliaro der Stadt die Treue hält. Geschäftsführer Ing. Karl-Heinz Koll: „Ich schätze seine Küchenkunst sehr. Dass er jetzt mit seinem eigenen Restaurant sizilianisches Flair auf Top-Niveau nach Traun bringt, ist ein weiteres gastronomisches Highlight für die Stadt.“Am Dienstag, 3. April 2018, lädt das Bella Sicilia zum Eröffnungsabend mit Wein, Fingerfood und Musik. Der 4. April ist dann der erste reguläre Öffnungstag.