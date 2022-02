Zwölf Absolventinnen und Absolventen haben im Wintersemester 2021/22 ihre Studien der Theologie, Philosophie und Kunstwissenschaft oder Religionspädagogik an der Katholischen Privat-Universität Linz abgeschlossen.

LINZ. Am 29. Jänner fand die Verleihung der akademischen Grade an zwölf Absolventinnen und Absolventen der Katholischen Privat-Universität Linz statt. Die Doktoratswürde im Fach Theologie erhielten dabei an Isabella Bruckner sowie an Antonia Magdalena Krainer. Ebenfalls bei der Verleihung anwesend waren Rektor Christoph Niemand, Generalvikar Severin Lederhilger, Studiendekan Stephan Grotz, Promotorin Klara-Antonia Csiszar sowie Studiendekan Michael Hofer.