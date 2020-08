Am Wochenende lud Schmankerlwirt Arnold Lummerstorfer zur offiziellen Eröffnung des Festsaales und einer Gruppenausstellung mehrerer Künstler.

VORDERWEISSENBACH. Unter dem Motto "Kunst & Genus" luden Arnold und IngeLummerstorfer, Inhaber des beliebten Schmankerlwirts in Vorderweißenbach, zu einem besonderen Abend in ihren neugestalteten Festsaal.

V. l.: Matthias Claudius Aigner, Kurt Stimmeder, Arnold Lummerstorfer, John Owen und Florian mit Zorica Aigner.

Ausstellung rund um Werke Fritz Aigners

"Vom schönen Ambiente des Saals sollen auch lokale Künstler profitieren können", so Lummerstorfer in seinen Eröffnungsworten. In Zukunft sollen deshalb neben Veranstaltungen auch Ausstellungen dort stattfinden. Lummerstorfer, selbst Sammler von Kunstwerken des bekannten Malers Fritz Aigner, präsentierte neben dessen Werken auch Arbeiten der beiden Söhne, Matthias Claudius und Florian Aigner sowie Zorica Aigner.

Der Linzer Künstler Kurt Stimmeder mit einem Ölporträt von Inge und Arnold Lummerstorfer.

Außerdem zeigte der in Bad Leonfelden lebende John Owen seine Landschafts-Aquarelle und Kurt Stimmeder präsentierte ein Ölporträt der beiden Gastgeber vor ihrem Lieblingswerk von Fritz Aigner.