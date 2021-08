Am Samstag zwischen 13 und 16 Uhr macht der mobile Corona-Impfbus erneut am Pichlinger See Station. Die Haltestelle befindet sich bei der Zufahrt zur Wasserrettung. Eine Impfung mit Johnson & Johnson ist dort ohne Anmeldung und kostenlos möglich.

LINZ. Wie bereits in der Vorwoche bietet der Impfbus der Stadt Linz erneut am Samstagnachmittag kostenlos und ohne Voranmeldung Corona-Impfungen am Pichlinger See an. Die mobile Impfstraße öffnet zwischen 13 und 16 Uhr seine Türen bei der Zufahrt zur Wasserrettung.

Alle Haltestellen in der kommenden Woche Der Fahrplan des Corona-Impfbusses ab 2. August.

Foto: Stadt Linz

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Als Impfstoff kommt Johnson & Johnson zum Einsatz. Dieser ermöglicht eine Vollimmunisierung bereits nach einer einzelnen Impfung. Impfen lassen können sich alle über 18 Jahren. Den genauen Fahrplan des Impfbusses inklusive aller Haltezeiten finden Sie HIER.