Ab 10. Jänner kümmert sich die Linz AG im Linzer Stadtgebiet kostenlos um die Entsorgung der Christbäume.

LINZ. Wie jedes Jahr holt die Linz AG Abfall wieder abgeschmückte Christbäume der Linzer ab. Am Vorabend der Abholtage, (10. Jänner, 17. Jänner sowie 24. Jänner) können die Bäume straßenseitig abgestellt werden. Sieben Fahrzeuge sind an den Abholagen im Stadtgebiet unterwegs und holen die Christbäume ab. Der Christbaum-Abholservice legt dabei 4.000 Kilometer zurück– eine Strecke, die der Entfernung zwischen Linz – Lissabon und zurück entspricht.

30.000 Linzer Weihnachtsbäume



Nach Abholung werden die Nadelbäume gehäckselt und anschließend kompostiert. Insgesamt entstehen so 65.000 Kilo Bio-Kompost. Etwa 30.000 Weihnachtsbäume werden alljährlich in den Linzer Haushalten aufgestellt. Die meisten davon stammen aus heimischer Erzeugung und somit aus nachhaltig bewirtschafteten Aufzuchtbetrieben. „Damit sie wieder in den Naturkreislauf zurückgelangen, werden sie von der Linz AG flächendeckend in der ganzen Stadt abgeholt und zu wertvollem Bio-Kompost verarbeitet", so der für Stadtnatur und Lebensqualität zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier.

Christbaum unbedingt abschmücken

Bitte den Christbaum unbedingt vollständig abgeschmückt am Vorabend des Abholtages straßenseitig (nicht im Müllraum oder am Aufstellplatz der Abfallbehälter) bereitstellen. Nur so ist garantiert, dass geschätzt 65.000 Kilogramm gewonnener Komposthumus auch zur Bodenverbesserung eingesetzt werden kann.