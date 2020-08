Von einzelnen Regenschauern abgesehen liegt in Linz derzeit Badewetter vor. Der Magistrat weist daher darauf hin, dass an allen Linzer Badeseen und in den Freibädern der Stadt gratis im Internet gesurft werden kann.

LINZ. Ob am Pleschinger See, am Pichlinger See, am Weikerlsee oder in den Freibädern wie der Fitnessoase Parkbad - Wer dort baden geht, findet einen kostenlosen WLAN-Zugang vor. Die Stadt Linz verfügt über insgesamt 220 Hotspots. Dazu zählen etwa der Hauptbahnhof, der mehr als 100.000 Zugriffe jährlich verzeichnet, öffentliche Verkehrsmittel, der OK-Platz und der Kinderspielplatz am Volksgarten. Auf 1.000 Einwohner der Landeshauptstadt kommt je ein Hotspot, wodurch Linz in Relation auf dem ersten Platz in Österreich liegt. Laut Magistrat werde die gratis Internetnutzung via Hotspots seit 2003 angeboten und nach wie vor erweitert.

Zu den Standorten der Hotspots in Linz