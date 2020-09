Die Gesundheitsbehörde der Stadt stellte im Zuge des Contact Tracing fest, dass eine im Thalia-Store an der Landstraße eine beschäftigte Person am Covid-19-Virus erkrankt ist.

LINZ. Die Person war am Freitag, 28. August, von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 29. August, von 9 bis 17 Uhr in der Bastelabteilung im Untergeschoss tätig. Die Gesundheitsbehörde kann nicht ausschließen, dass es während der Arbeitszeiten der Person zu weiteren Ansteckungen gekommen ist. Kunden werden daher gebeten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Bei Symptomen Gesundheits-Hotline kontaktieren

Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Katarrh der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die Gesundheits-Hotline unter der Telefonnummer 1450 kontaktiert werden.