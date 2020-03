Die Mitglieder des Vereins „Linzer Tiergarten – Zoo Linz“ wählten bei ihrer letzten Generalversammlung einen neuen Vorstand.

LINZ. Im Zuge der Sitzung des Vereins „Linzer Tiergarten – Zoo Linz“ wurde der gesamte bisherige Vorstand einstimmig wiedergewählt. Der alte und neue Präsident des Zoos, Wildtierbiologe Christopher Böck, bedankt sich ausdrücklich für das entgegengebrachte Vertrauen und die Mitarbeit der Vorstandsmitglieder in den letzten sowie den nächsten drei Jahren. Böck wurde bereits zum vierten Mal in Folge in das vertrauensvolle Amt des Präsidenten gewählt.

"Ich freue mich auf die weitere gute und anregende Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Mitarbeitern des Linzer Zoos unter der Führung von Direktorin Tanja Zizdai, denn jeder von uns ist ein Profi auf seinem Gebiet und mit geballtem Fachwissen steuern wir weiter einer erfolgreichen Zukunft im Natur- und Artenschutz entgegen", so Böck.

Alle Hände voll zu tun

In den kommenden Monaten und Jahren hat das Team des Linzer Zoos alle Hände voll zu tun, denn die durch den Vorstand freigegebenen Geldmittel für den Neubau einer Kleinkatzen-Anlage wollen angemessen investiert werden. Die neuen Bewohner sind natürlich Botschafter für den Natur- und Artenschutz und mit deren Hilfe wird den Besuchern die Gefährdung der Lebensräume vieler Tierarten nähergebracht.