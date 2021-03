Zwölf Linzer Bürgerinitiativen treten ab sofort gemeinsam auf und haben vier Ziele für eine lebenswerte und klimafreundliche Stadt definiert. Durch den Zusammenschluss wollen sie sich für ihre Forderungen bei der Politik Gehör verschaffen. Das gemeinsame Manifest wird heute Nachmittag beim weltweiten Klimastreik von "Fridays for Future" um 14 Uhr an Bürgermeister Klaus Luger und im Anschluss auch Landeshauptmann Thomas Stelzer übergeben.

LINZ. "Wir wollen von der Politik endlich Antworten. Darum haben wir vier gemeinsame Ziele definiert und einen Mängelkatalog erstellt, den wir heute persönlich an Bürgermeister Klaus Luger und Landeshauptmann Thomas Stelzer übergeben werden", so Günter Eberhardt von der Baumrettungsinitiative Linz. Diese ist eine von zwölf Bürgerinitiativen, die ab sofort gemeinsam für ihre Interessen eintreten. Ihren Zusammenschluss gaben sie am 19. März vor den Linzer Landhaus bekannt. Den Ausschlag für den Zusammenschluss gaben die Baumrodungen am Freinberg am Gelände der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Die StadtRundschau berichtete. "Wir Anrainer werden bei solchen Bauprojekten einfach übergangen", so Christian Truebenbach von der Initiative "Linzer Grüngürtel schützen, jetzt!"

Vier gemeinsame Ziele

Die zwölf Initiativen haben in den letzten Wochen gemeinsam vier Ziele und einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Dieser soll am 18. März an Bürgermeister Klaus Luger und Landeshauptmann Thomas Stelzer übergeben werden. Als erster Punkt wird der Beschluss eines Baumschutzgesetzes für Oberösterreich gefordert. Weiters sollen keine weiteren Umwidmungen im Grüngürtelbereich der Stadt stattfinden dürfen beziehungsweise Bauland rückgewidmet werden. Die dritte Forderung umfasst einen Generalverkehrsplan für den Großraum Linz mit einem Schwerpunkt auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Abschließend fordern die Initiativen eine langfristige und qualitätsvolle Stadtentwicklung.

Teilnehmende Initiativen

Dem Bündnis haben sich folgende Bürgerinitiativen angeschlossen: Arch-Pro-Linz, die Baumrettungsinitiative Linz, Lebensqualität Sonnstein-, Gerstner- und Ferihumerstraße, Fairplanning, Initiative Cool Down Linz, Initiative Domviertel, Initiative Verkehrswende Jetzt!, Lebenswerter Hessenplatz, Linzer Grüngürtel schützen, jetzt!, die Solidarwerkstatt Linz, der Verein Altstadt neu und die Initiative Zukunft Klostergarten.

Am Nachmittag fand dann der weltweite Klimaaktionstag am Linzer Hauptplatz statt, der ebenfalls von den zwölf Bürgerinitiativen unterstützt wurde.

