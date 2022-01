Es zog es mich auf bei angenehmer Temperatur auf den Freinberg um den Sonnenuntergang bildlich festzuhalten. Mit einer Thermoskanne mit Kaffee und einer Decke als Sitzunterlage machte ich mich mit einer Freundin auf den Weg zu der Bank an der Felswand. Die Aussicht war herrlich, die Gebirgskette klar zu sehen und der farbenfrohe Himmel beeindruckend. Mal einen Schluck vom warmen Getränk, mal einen Druck auf den Auslöser, die Zeit verging sehr schnell bis die Sonne hinter den Bergen an der Grenze zu Deutschland verschwand. ei frischer Wind kam auf, es wurde ungemütlich, Haube und Handschuhe taten gut. Es war an der Zeit Lebensmittel für das Wochenende zu besorgen, ganz knapp habe ich es noch geschafft.